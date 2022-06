Verrassende zege volleyballers op Argentinië, winnaar van olympisch brons

De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League een knappe zege op Argentinië geboekt. Oranje was in het Filipijnse Quezon City een dag na de winst op Duitsland met 3-2 te sterk voor de winnaar van olympisch brons: 22-25, 25-23, 20-25, 25-19, 15-13.

In de eerste sets waren de verschillen klein. Elke set won de ploeg die vroeg het initiatief pakte qua score. Na vier sets hadden beide teams evenveel punten op de teller staan.

In de vijfde set nam Argentinië al snel drie punten afstand, maar knokte Oranje zich terug. Nadat het voor het eerst op voorsprong kwam (13-12) gaf het deze niet meer uit handen. Nimir Abdelaziz was met 24 punten weer eens topscorer.

Voorlopig vijfde

Na acht wedstrijden staat Nederland met vijf overwinningen vijfde in de groep van zestien landen. Aan het eind van de rit gaat de beste acht landen naar de kwartfinales.