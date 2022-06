Coronabesmettingen lopen op, wordt het een heuse golf of een zomergolfje?

Voor het eerst sinds april waren er deze week weer meer dan 5000 coronabesmettingen op een dag. Ook in de ziekenhuizen liggen weer meer mensen met corona. Het RIVM voorspelde vorige week een zomercoronagolf. Maar betekent dat dat we ons echt zorgen moeten maken? Of blijft het bij een zomergolfje?

Vijf vragen over de zomergolf.

Hoe gaat het met de besmettingen?

Die lopen op. Hoe hard precies, weten we niet, omdat er niet meer massaal getest wordt bij de GGD. Het percentage positieve tests liep deze week wel op tot 68,5 procent. Ook in het rioolwater is goed te zien dat het aantal besmettingen oploopt. Inmiddels bevat het rioolwater drie keer zo veel coronavirusdeeltjes als begin mei.

De stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames komt niet onverwacht. Vorige week gaf het Europese gezondheidsinstituut ECDC al aan dat het aantal besmettingen en dus uiteindelijk ook het aantal ziekenhuisopnames zou gaan stijgen, vanwege twee nieuwe omikronsubvarianten die sinds vorige week ook in Nederland dominant zijn. Vooralsnog leidt dat niet tot grote zorgen bij experts, het RIVM en het ministerie van VWS, zo blijkt uit navraag van de NOS.

Wat weten we van deze omikronsubvarianten?

Ze zijn sinds begin vorige maand in Nederland in opkomst. Het gaat om de BA4- en BA5-variant, die vrij veel op elkaar lijken.

Inmiddels zijn er grofweg vijf omikronsubvarianten die wereldwijd rondgaan. Allemaal hebben ze net wat verschillende kenmerken, bijvoorbeeld als het gaat om besmettelijkheid en het ontwijken van de opgebouwde bescherming van mensen om het virus onschadelijk te maken.

In de winter kregen veel Nederlanders de BA1-variant. In de lente werd deze verdreven door BA2. Volgens steekproeven in Amsterdam en Rotterdam zijn BA4 en BA5 in Nederland inmiddels dominant.

Kunnen we wat leren van andere landen die deze variant al langer hebben?

De situatie in elk land is anders, omdat er eerder andere varianten zijn rondgegaan, de gebruikte vaccins per land verschillen en de bevolkingsopbouw anders is, benadrukken virologen. Tegelijkertijd kunnen we wel degelijk iets afleiden uit de situatie elders.

Zo is de omikronvariant die nu Nederland verovert in Portugal al ruim een maand dominant. Het leidde daar tot een milde golf met oplopende besmettingen en een lichte druk op de ziekenhuizen. Inmiddels lijkt de golf daar aan het afzwakken. Hetzelfde geldt voor Zuid-Afrika, waar deze variant als eerste werd ontdekt.

Ook in andere Europese landen loopt het aantal besmettingen op. Zo is bijvoorbeeld ook in vakantieland Frankrijk een opleving te zien, door de opkomst van de nieuwe omikronvarianten. Ook in de VS nemen deze varianten de boel over, met als gevolg toenemende besmettingen én ziekenhuisopnames.

Kan de zorg dit aan?

Het ziekteverzuim in de zorg is nog altijd hoog en zal nog wat hoger worden door de ook daar oplopende besmettingen. Ook zijn er nog steeds ruim 100.000 ingrepen die nog moeten worden ingehaald als gevolg van eerdere coronagolven.

Hoe voller de ziekenhuizen liggen, hoe groter de kans dat er toch ook bij een zomergolfje weer ingrepen moeten worden uitgesteld.

Komt er een nieuwe boostercampagne?

Op dit moment is er geen plan voor een nieuwe boostercampagne. Volgens een woordvoerder van minister Kuipers is daar nu geen aanleiding voor. De huidige vaccins werken nog goed genoeg, ook tegen deze nieuwe subvariant.

Volgende week start ook weer een campagne om mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren aan te sporen dat wel te gaan doen. "De cijfers wijzen uit dat de mensen die nu in het ziekenhuis liggen vaak ongevaccineerd of deels gevaccineerd zijn. Dus je doet het vaccineren of boosteren ook echt voor je eigen gezondheid", aldus de woordvoerder.

Ouderen en kwetsbaren die hun herhaalprik nog niet gehaald hebben, worden volgende week via een sms, brief of e-mail uitgenodigd om dat alsnog te doen.