Hockeycoach Mathijssen klaar voor nieuw seizoen, maar gevoel is 'tegenstrijdig'

Toen werd, als gevolg van de coronapandemie, de hoofdklasse stilgelegd en zes weken later trok de hockeybond de stekker uit alle competities. Er werden geen kampioenen aangewezen en er waren ook geen clubs die promoveerden of degradeerden.

Dat was ook - en vooral misschien - een flinke domper voor de mannen van Bloemendaal. De regerend landskampioen stond bovenaan en de ploeg was in uitstekende vorm.

"We hadden er de tijd voor", aldus Mathijssen. "Sowieso is de hele voorbereiding anders. Normaal gesproken hadden we twee weken gehad, nu zes. Je had misschien wat vermoeide internationals gehad, nu is iedereen fris. Al merk ik dat de spelers soms nog wat moeite hebben om op gang te komen."

Voor de bezoekers van wedstrijden in Bloemendaal geldt dat ze alleen zittend rondom het veld mogen kijken en ook geldt de regel vol is vol.

"De speelsters hielden zich aan de regels, bewaarden afstand van elkaar. Maar het is toch gebeurd. Het geeft aan dat een ongeluk in een klein hoekje zit en iedereen zich bewust moet blijven van de risico's die je dus altijd loopt."

In aanloop naar de start van de nieuwe competitie presenteerde de hockeybond aanvullende coronavoorschriften. Bij zes of meer besmettingen kan een ploeg het verzoek indienen om een wedstrijd uit te stellen.

Het nieuws zorgt ook voor een dubbel gevoel in de hockeywereld, meent Mathijssen. "Het is tegenstrijdig. Enerzijds is er het gevoel van vrijheid, dat we weer kunnen doen wat we het leukste vinden. Aan de andere kant ligt ook het gevaar van besmetting op de loer."

"Dat is lastig voor topsporters. Die willen met één ding bezig zijn: sport. We zitten ook niet in een bubbel", aldus de coach, daarmee refererend aan de situatie waarin bijvoorbeeld de renners in de Tour de France zich bevinden. Zij worden zoveel mogelijk afgeschermd van de buitenwereld en moeten buiten de race om mondkapjes dragen.

Scheve competitie

Met gelijk een afgelasting in de eerste speelronde bestaat de mogelijkheid dat er een 'scheve' competitie wordt gespeeld. "Of de competitie uitgespeeld gaat worden? Daar kan ik geen wijs woord over zeggen. We hebben ons erop voorbereid dat we elke wedstrijd spelen en doen er alles aan om risico's te verkleinen. Dat is het enige waar we invloed op kunnen uitoefenen."

Mathijssen mag daarbij ook graag kijken naar andere sporters en hun situatie. "Ik moest denken aan zeilster Marit Bouwmeester, die ik onlangs hoorde in een podcast. Vier jaar lang stelt ze alles in het werk om zich voor te bereiden op de Spelen, maar het kan zomaar zijn dat er op die ene dag geen wind staat."

"Daar kan ze zelf niets aan doen. Ze kan er zelf alleen maar voor zorgen dat ze zo goed mogelijk aan de start staat."