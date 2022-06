Koning Willem-Alexander reikt vaandelopschriften uit op Veteranendag

Veteranendag wordt vandaag voor het eerst in drie jaar weer als vanouds gevierd met een defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld. De dag staat in het teken van waardering en erkenning van veteranen die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Veteranendag begint met een bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg, waar premier Rutte een toespraak houdt in aanwezigheid van onder anderen koning Willem-Alexander en minister Ollongren van Defensie.

Aansluitend krijgen achttien eenheden van de krijgsmacht een zogeheten vaandelopschrift uitgereikt door de koning voor hun bijzondere inzet in Afghanistan. Dat geldt voor zestien eenheden van de Koninklijke Landmacht, een van het Korps Mariniers en een van de Koninklijke Luchtmacht. De ceremonie vindt plaats op een speciaal gebouwd ponton op de Hofvijver. Een vaandelopschrift is een van de hoogste onderscheidingen die aan een militaire eenheid kunnen worden toegekend. Het betekent een erkenning van de manier waarop de militairen zich hebben ingezet tijdens hun missie. "Er gaat een uitgebreid onderzoek vooraf aan de toekenning, maar er zijn geen regels waar mensen precies aan moeten voldoen", zegt militair historicus Christ Klep. "De criteria zijn moed, beleidvol en dapper optreden van een eenheid, dat is vrij breed en algemeen." In deze video vertellen twee veteranen uit de onderscheiden eenheden hoe zij hun missie in Afghanistan hebben ervaren.

Vaandelopschriften worden niet vaak toegekend, de laatste keer was in 2013, voor de missie in Kosovo van 1999. "Er heerste nu algemeen het gevoel dat er iets moest gebeuren met de Afghanistan-missie", zegt Klep. "De toekenning van de vaandelopschriften betekent ook de afsluiting van een periode in Afghanistan." Het markeert tegelijkertijd een omslagpunt binnen Defensie, aldus Klep. "Met de oorlog in Oekraïne zijn we nu in een fase terechtgekomen waarin de nadruk op vredesmissies in landen ver van ons vandaan verschuift naar territoriale verdediging."

Wat is een vaandelopschrift? Het vaandel (of de standaard bij de bereden eenheden) was vroeger een teken van herkenning van een eenheid op het slagveld. Toen het slagveld door moderne wapens gevaarlijker werd, verloor het vaandel die functie en kreeg het een symbolische betekenis. Sinds het einde van de 19de eeuw krijgen eenheden eervolle vermeldingen op hun vaandel, de vaandelopschriften.