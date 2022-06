Wekdienst 25/6: Pride van Warschau én Kiev in Polen • Veteranendag in Den Haag

Goedemorgen! In de Poolse hoofdstad wordt de Pride van Warschau én Kiev gehouden en in Den Haag worden oorlogsveteranen geëerd.

In het oosten flink wat zon en droog. In het westen meer wolken en vooral in de middag af en toe regen of een fikse onweersbui. Maxima van 20 graden aan zee tot 25 graden langs de oostgrens. De komende dagen wisselen zon, wolken en een enkele onweersbui elkaar af. De temperatuur komt tussen 20 en 25 graden uit.

Weerkaart - NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Na drie jaar vindt er weer een traditionele Veteranendag plaats in Den Haag, compleet met defilé. Met verschillende activiteiten worden de ruim 100.000 veteranen geëerd die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrede. De NOS doet rechtstreeks verslag, van 13.00 tot 14.30 uur op NPO1, NOS.nl en de app.

In Warschau worden tienduizenden mensen verwacht voor de Pride-mars. Het is een speciale editie, omdat ook de Pride van Kiev bij de Poolse editie is gevoegd. In de Oekraïense hoofdstad is het namelijk nog niet veilig genoeg om de lhbti-manifestatie te organiseren. De Pride in Warschau wordt gezien als de grootste van Centraal- en Oost-Europa.

De Partij voor de Dieren houdt een partijcongres in Amsterdam, terwijl Volt-leden in Delft bij elkaar komen in de vorm van een festival met de naam FestiVolt. Wat heb je gemist? Na het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het landelijke recht op abortus terug te draaien, zijn verspreid over de VS mensen de straat op gegaan om daartegen te protesteren. Tussen Boston en Los Angeles waren tientallen betogingen in grote en middelgrote steden. De meeste waren relatief klein van omvang; in onder meer New York en Chicago trokken de betogingen wel duizenden mensen. Ander nieuws uit de nacht: Georgiërs de straat op voor aansluiting bij EU en vertrek premier: De demonstraten nemen het premier Garibasjwili kwalijk dat Georgië nog geen status van kandidaat-EU-lid heeft gekregen. Tienduizenden mensen demonstreerden. Maandag gingen bij het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi ook al mensen de straat op voor een pro-EU-betoging.

Man schiet op publiek bij gayclub Oslo, zeker twee doden: Er zijn meer dan twintig gewonden. Veertien van hen hadden medische zorg nodig; drie mensen zijn zwaargewond. Het schietincident was rond 01.15 uur in de London Pub, een homobar in het centrum van de Noorse hoofdstad. Een verslaggever van de omroep NRK, die getuige was, zegt dat een man bij de zaak aankwam met een tas, er een wapen uithaalde en begon te schieten. Daarop ontstond paniek en renden mensen weg.

En dan nog even dit: Archeologen hebben bij opgravingen in Pompeï een opvallend fossiel ontdekt: een zwangere schildpad met een ei. Het dier belandde net als de inwoners van de Italiaanse stad onder een laag as na de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus. De schildpad werd opgegraven onder een ingestort huis. Een deskundige zegt tegen de BBC dat de schildpad daar vermoedelijk haar eieren wilden leggen. Dit is er na bijna 2000 jaar over van de schildpad:

De zwangere schildpad - Parco Archeologico Pompei