In hele VS demonstraties na abortus-uitspraak Hooggerechtshof

Na het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het landelijke recht op abortus terug te draaien, zijn verspreid over de VS mensen de straat opgegaan om daartegen te protesteren. Tussen Boston en Los Angeles waren tientallen betogingen in grote en middelgrote steden. De meeste waren relatief klein van omvang; in onder meer New York en Chicago trokken de betogingen wel duizenden mensen.

In New York verzamelden zich volgens de lokale afdeling van ABC News meer dan 10.000 mensen voor een mars. Vrouwen die meeliepen hadden borden bij zich met teksten als 'Blijf met je wetten van mijn lijf' en 'Mijn verkrachter heeft meer rechten dan ik'. Ook de minister van Justitie van de staat New York had zich bij het protest gevoegd. In New York blijft abortus legaal.

In Chicago trokken eveneens duizenden mensen door de straten om hun woede te uiten over het besluit van het Hooggerechtshof. Burgemeester Lightfoot van Chicago had vrouwen uit staten die abortus nu gaan verbieden opgeroepen om naar haar stad te komen. "We zullen je beschermen en zorgen dat je rechten worden gerespecteerd", zei ze op een persconferentie. Chicago ligt in Illinois; die staat wordt bestuurd door Democraten en zal het recht op abortus behouden.