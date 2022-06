Doden en gewonden bij aanslag gayclub Oslo, mogelijk terrorisme

In de Noorse hoofdstad Oslo heeft een man vannacht het vuur geopend op uitgaanspubliek. Er zijn zeker twee doden, meer dan twintig mensen raakten gewond. De politie maakte vanochtend bekend te onderzoeken of de aanslag, die bij een homobar plaatsvond, een terroristische daad is of mogelijk een haatmisdrijf.

In de buurt is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 42-jarige Noorse burger van Iraanse komaf, zei de politie in een persconferentie. Hij is een bekende van de politie, en eerder veroordeeld voor geweldspleging.

Het schietincident was rond 01.15 uur in de London Pub, een homobar in het centrum van Oslo. Een verslaggever van de omroep NRK, die getuige was, zegt dat een man bij de zaak aankwam met een tas, er een wapen uithaalde en begon te schieten. Daarop ontstond paniek en renden mensen weg. Ook zochten mensen dekking in een kelder van het café.

Enkele uren na de schietpartij zijn op meerdere adressen in Oslo huiszoekingen gedaan. Na de aanslag nam de politie een handvuurwapen en automatisch geweer in beslag.

Een ooggetuige vertelt over de aanslag: