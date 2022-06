'Tweede helft om te schamen', bondscoach Oranjevrouwen trekt boetekleed aan

"Een tweede helft om je voor te schamen", zei Daniëlle van de Donk en volgens Stefanie van der Gragt "moet het echt beter". De Oranjevrouwen zijn kritisch na de 5-1 oefennederlaag tegen Engeland in Leeds, twee weken voor de start van het EK. Bondscoach Mark Parsons neemt de schuld op zich: "Ik had ze kunnen helpen." Hele zware avond Na een gemiste strafschop van Sherida Spitse in de 52ste minuut liep Engeland uit naar 5-1. "De ruimtes waren te groot", aldus Parsons. "We waren een beetje naïef. Daarvoor neem ik de verantwoordelijkheid. Individuen zijn hier niet schuldig aan. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ik had slimmer moeten zijn op dat moment." Parsons zag zijn speelsters positieve dingen doen tot aan de 60ste minuut. "We maakten ook fouten en onze opbouw was niet altijd goed. Maar als we na een uur zouden stoppen, gaan we hier weg met een positief beeld. Maar het eindigde daar niet en het werd een heel zware avond voor ons."

De bondscoach wees er ook op dat de Engelse speelsters al langer in training zijn voor het EK dan Nederland. "We zijn nog in opbouw en zullen niet het beste team zijn aan het begin van het EK, maar we moeten goed genoeg zijn om een goed resultaat tegen Zweden neer te zetten. En we hebben de wedstrijden tegen Belarus en Finland nodig om daar te komen." Van der Gragt: 'Tweede helft Nederland-onwaardig' Van der Gragt werd bij rust vervangen en zag vanaf de bank hoe Oranje instortte. "We werden overlopen de tweede helft", zei de verdedigster. "Als ik eerlijk ben, hebben we weinig goed gedaan. Ik maak me nog geen zorgen, maar het moet echt beter op het EK. Zoals we de tweede helft hebben gespeeld, is niet goed genoeg. Dit is Nederland-onwaardig." Kijk hieronder naar de reacties van Stefanie van der Gragt, Daniëlle van de Donk, Vivianne Miedema en Sheride Spitse.

Van de Donk had een dubbel gevoel. Ze maakte na lang blessureleed haar rentree. "Ik ben hartstikke blij dat ik weer terug ben. maar deze tweede helft was om je te schamen. Dit was niet ons niveau en mogen we niet laten zien. Alles ging verkeerd." Spitse: 'Ook kijken naar goede dingen' Aanvoerster Sherida Spitse zag genoeg dingen om van te leren in aanloop naar het EK van volgende maand. Spitse vond dat Oranje een goede eerste helft speelde met veel 'power' in de ploeg, maar dat dat in de tweede helft minder werd. "Dit is een goede wedstrijd om mee te nemen", zei Spitse. "Maar we moeten ook kijken naar de dingen die wel goed gingen, voornamelijk in de eerste helft. We moeten dicht bij elkaar blijven, want we hebben wel kwaliteit in de groep. Maar er moet zeker een aantal dingen worden verbeterd."

In haar 200ste interland miste Spitse bij een stand van 1-1 een strafschop, volgens de middenveldster een belangrijk moment in de wedstrijd. "Dan gaat de wedstrijd misschien heel anders. Het is hartstikke zuur dat ik hem mis, maar dat hoort erbij. Beter nu dan tijdens het EK." Wiegman: 'Gun Nederland allerbeste, maar niet tegen Engeland' Sarina Wiegman was als Nederlandse bondscoach van Engeland de grote winnaar van de avond. Van een dubbel gevoel was bij haar geen sprake. "Ik gun Nederland het allerbeste, alleen niet tegen Engeland." Of Engeland de favoriet is voor het EK, zoals Vivianne Miedema stelde? "Ik denk dat ze de druk op ons wil leggen. Nederland is ook favoriet, dat hebben we de eerste helft gezien. We zijn wel een van de landen die voor die prijs kunnen gaan." Kijk hieronder naar de reactie van Sarina Wiegman.