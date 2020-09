Een jaar na Leclercs thuiszege bloedt Ferrari in eigen 'Temple of Speed'

Met het schaamrood op de kaken start Ferrari zondag in Monza vanaf de dertiende en de zeventiende startplek aan de GP van Italië, de eerste van twee thuisraces. Volgende week viert de legendarische Formule 1-renstal in het Toscaanse Mugello de duizendste grand-prixdeelname, maar de timing is belabberd.

De auto is traag, mist grip en is moeilijk te besturen. Coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc boeken desastreuze resultaten. De rode brigade met het steigerende paard is veranderd in een grijze muis in de middenmoot. Ferrari bezet in het kampioenschap voor constructeurs een beschamende vijfde plaats en moet oppassen dat Renault het gaatje niet dicht.

"Dit wordt een moeilijke race. De auto is lastig onder controle te houden en we komen vermogen tekort", blikt Leclerc met een zucht vooruit op de race. "Ondanks alles is mijn crew gemotiveerd. We zetten de schouders eronder."

Emotioneel moment

De 'Temple of Speed' in Monza was in 2019 de plek waar Leclerc zijn tweede Formule 1-zege op rij scoorde. "De podiumceremonie was het meest emotionele moment in mijn carrière. Die zal ik nooit vergeten", zegt de 22-jarige Monegask.