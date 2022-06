Oranjevrouwen krijgen fors pak slaag tegen Wiegmans Engeland in aanloop naar EK

De Oranjevrouwen hebben zo'n twee weken voor de start van het EK een forse nederlaag geleden tegen het Engeland van Sarina Wiegman. Nederland kwam op voorsprong via Lieke Martens, maar na een gemiste strafschop van Sherida Spitse liep Engeland in het oefenduel in Leeds uit naar 5-1.

Via onder anderen Lineth Beerensteyn kreeg Nederland al mogelijkheden en in de 22ste minuut was het raak. Uit een hoekschop van Sherida Spitse kopte Martens raak. Met die voorsprong gingen de Oranjevrouwen niet beter voetballen en Engeland vocht zich terug in de wedstrijd.

Via een gelukstreffer van Lucy Bronze werd het gelijk. De rechtsback wilde een voorzet geven, raakte de bal verkeerd, maar met haar buitenkant rechts viel de bal precies over Sari van Veenendaal in de verre hoek.

Gemiste strafschop Spitse keerpunt

Na rust kwam Caitlin Dijkstra in de ploeg voor Stefanie van der Gragt en maakte Van de Donk haar rentree als vervanger van Martens. Van de Donk drukte meteen haar stempel. Ze werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Alex Greenwood en dat leverde, na ingrijpen van de VAR, een strafschop op.

Aanvoerder Spitse ging in haar 200ste interland achter de bal staan. Het had zo mooi kunnen zijn, maar de routinier schoot op de buitenkant van de paal. Tot overmaat van ramp scoorde Engeland uit de daaropvolgende tegenaanval. Dribbelkoningin Lauren Hemp zette voor en Beth Mead gleed de bal binnen.