Recordinternational Sneijder gaat het trainersvak in

Wesley Sneijder gaat zich concentreren op het trainersvak. De recordinternational van het Nederlands elftal heeft zich ingeschreven voor de verkorte cursus van de KNVB, die twee jaar duurt.

"Ik heb met Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal, red.) gesproken en aangegeven dat ik graag met de cursus wil starten. Het is de bedoeling dat ik de komende tijd individueel word begeleid en ga proeven aan het vak. Vanaf april volgend jaar stroom ik dan in de cursus in", liet Sneijder weten in de online talkshow van Voetbal International.

Sneijder speelde in totaal 134 interlands voor Oranje. In september 2018 tegen Peru droeg hij voor het laatst het Nederlandse shirt.

Afgelopen maand waren er geruchten over een mogelijke rentree als voetballer bij FC Utrecht, maar Sneijder zag daar uiteindelijk vanaf.