Wereldrecord para-atlete Jong, maar verste sprong levert haar geen titel op

Para-atlete Fleur Jong heeft bij de NK atletiek in Apeldoorn haar eigen wereldrecord bij het verspringen verbeterd. De atlete uit Midden-Beemster landde na 6,40 meter, liefst zeventien centimeter verder dan het record dat ze eind mei in Spanje vestigde.

Net als bij de Fanny Blankers-Koen Games mocht Jong bij de NK buiten mededinging meedoen met de valide atleten. Ze sprong het verst van iedereen, maar de Nederlandse titel was dus niet voor Jong.

De titel ging naar Pauline Hondema, die tot een afstand van 6,16 meter kwam. Maureen Herremans pakte het brons.

Jong verkeert dit seizoen niet alleen in topvorm bij het verspringen. Begin juni verbeterde ze namelijk ook op de 100 meter (T62-klasse) het wereldrecord.

Jarenlange strijd

De 26-jarige Jong heeft jarenlang een strijd gevoerd om mee te mogen doen bij de valide atleten. "Mijn persoonlijk belang was om te laten zien dat we prima samen kunnen sporten", zei ze eerder over de vele verzoeken die ze bij de Atletiekunie indiende.

Keer op keer kreeg ze 'nee' te horen, maar bij de NK indoor eind februari van dit jaar was het eindelijk zover: ze mocht voor het eerst met de valide sporters concurreren. Vervolgens mocht ze dat ook bij de FBK Games.

Na het toernooi in Hengelo spraken we haar: