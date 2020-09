Kenin wint en staat voor het eerst in achtste finales US Open

Sofia Kenin heeft voor het eerst in zes US Open-deelnames de achtste finales bereikt in New York. De Amerikaanse tennisster bleef ook tegen Ons Jabeur zonder setverlies, maar de speelster uit Tunesië bood uitstekend verzet: 7-6 (4), 6-3.

Begin dit jaar won Kenin haar eerste grandslamtitel (op de Australian Open) en toen versloeg ze Jabeur in de kwartfinales (6-4, 6-4). Jabeur, de nummer 31 van de wereld, sloeg ook nu weer veel winners: 35 maar liefst. Kenin speelde echter constanter en maakte minder fouten.