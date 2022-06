Prins Charles uit verdriet over slavernij: 'Pijnlijkste periode uit ons verleden'

De Britse kroonprins Charles heeft tijdens een bezoek aan Rwanda gezegd het slavernijverleden te betreuren. De prins noemde het in een speech voor leiders van het Gemenebest van Naties "de pijnlijkste periode uit onze geschiedenis".

Charles zei in de Rwandese hoofdstad Kigali dat hij het moeilijk vindt om "de diepten van zijn persoonlijke verdriet" over het slavernijverleden in woorden uit te drukken. Het potentieel van het Gemenebest kan volgens Charles alleen worden gerealiseerd als de fouten die "ons verleden hebben gevormd" worden erkend.

Charles voegde eraan toe dat het aan de naties in het Gemenebest, voorheen het Britse Gemenebest, is om te beslissen of ze monarchie onder koningin Elizabeth willen blijven of een republiek worden. "Ik wil opnieuw duidelijk maken dat elk lid zelf beslist over zijn constitutionele regeling, als republiek of monarchie", zei hij.

"Het voordeel van een lang leven is dat ik de ervaring heb dat dit soort regelingen rustig en zonder rancune kan veranderen", besloot de 73-jarige Britse kroonprins.

Kritiek over asielplan

Charles sprak in Kigali ook met de Britse premier Johnson. De twee vertegenwoordigden het Verenigd Koninkrijk op de bijeenkomst van de 54 landen van het Gemenebest, waarvan koningin Elizabeth het hoofd is.

Het gesprek tussen de twee kwam niet lang nadat Charles zich kritisch zou hebben uitgelaten over het Rwanda-asielplan. Het VK wil asielzoekers naar Rwanda sturen om hen daar hun asielprocedure te laten afwachten. De toekomstige koning zou het plan in privékringen "verschrikkelijk" hebben genoemd.

De premier wilde niets zeggen over wat hij met Charles besproken had. Hij zei alleen dat het een plezierig gesprek was geweest.

Waar voor zijn geld

Johnson wilde ook niet zeggen of Rwanda de beloofde 120 miljoen pond heeft gekregen voor de deelname aan het omstreden asielplan. Wel zei hij ervan overtuigd te zijn dat het plan "waar voor zijn geld zal opleveren".

De top van Gemenebest-leiders ging in 2020 en 2021 niet door vanwege de coronapandemie en was in totaal al vier jaar niet gehouden.