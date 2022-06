Boksen op Olympische Spelen 2024 op de tocht: IOC schorst bond IBA opnieuw

Het IOC heeft de internationale boksbond IBA de organisatie van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 ontnomen. Vanwege misstanden bij de bond was de IBA (destijds AIBA) bij de Olympische Spelen in Tokio al uitgesloten als organisator.

De bond heeft sindsdien onvoldoende gedaan om de wanorde op bestuurlijk en financieel vlak, alsmede het niveau van de arbitrage en jurering op orde te krijgen, oordeelt het IOC. "Genoeg is genoeg", aldus sportdirecteur Kit McConnell van het IOC die stelt dat het besluit is genomen "in het belang van de sporters en de boksgemeenschap".

Of boksen in Parijs op het olympisch programma blijft, wordt later beslist. Bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles ontbreekt het boksen vooralsnog ook op het programma.