Bondscoach Oranje maakt zich even kwaad ondanks monsterscore op WK waterpolo

De waterpolosters stonden aan het einde van het tweede kwart met 7-1 voor tegen Zuid-Afrika, toen bondscoach Evangelos Doudesis een korte time-out aanvroeg. "Twee dingen: meer concentratie. En een beetje fucking zelfrespect", snauwde hij zijn speelsters toe, waarna ze de wedstrijd snel weer hervatten. De korte sneer van de nieuwe bondscoach van Oranje miste zijn uitwerking niet. Nederland schakelde een tandje bij liep uit naar een riante 22-1 overwinning op Zuid-Afrika op het WK in Hongarije. In het laatste groepsduel in Debrecen stond er weinig meer op het spel, want Nederland was al zeker van een plek in de knock-outfase en een ruime zege tegen het zwakke Zuid-Afrika was een ABC'tje.

Doelpuntenmakers Nederland Lola Moolhuijzen 5

Simone van de Kraats 4

Bente Rogge 3

Brigitte Sleeking, Kitty Joustra, Maxine Schaap 2

Sabrina van der Sloot, Vivian Sevenich, Ilse Koolhaas, Nina ten Broek 1.

Maar toen het spel van Oranje wel erg vrijblijvend werd, greep Doudesis in. Tot zijn ongenoegen zag hij speelsters in kansrijke positie kiezen voor een pass in plaats van een schot. En zo verzuimde Nederland om de score snel op te voeren. Verslapping De nieuwe bondscoach, die na de Olympische Spelen Arno Havenga opvolgde, wil op het WK van zijn vernieuwde ploeg vooral karakter zien. Een moment van verslapping zoals tegen Zuid-Afrika, kan straks in de knock-outfase fataal zijn.

Oranje eindigt als tweede in groep B, achter olympisch- en wereldkampioen Verenigde Staten. Tegen de topfavoriet werd eerder op het WK in Hongarije eervol met 11-7 verloren. Het zwakke Argentinië werd zoals verwacht met ruime cijfers (29-6) geklopt. Al met al is Oranje nog niet heel veel wijzer geworden na de groepsfase in Debrecen. De op papier gelijkwaardigere tegenstanders wachten in Boedapest, waar de knock-outfase gespeeld wordt. Oranje speelt daarin eerst in de tussenronde tegen Canada, de nummer drie van groep A. In aanloop naar het WK won Oranje in Utrecht nog met 14-12 van Canada in een oefenduel.