Schippers Nederlands kampioen op 100 meter, EK-limiet hordenloper Smidt

Dafne Schippers is voor de zevende keer in haar carrière Nederlands kampioen op de 100 meter geworden. Het verschil met nummer twee Zoë Sedney was miniem, maar Schippers was met 11,29 seconden de snelste op de Apeldoornse atletiekbaan.

Voor Schippers was het haar derde toernooi sinds de Olympische Spelen van Tokio vorige zomer, waarbij ze alleen uitkwam op de 200 meter en uitgeschakeld werd in de halve finales.

De houdster van het Nederlands record en tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter kampte de laatste jaren met rugproblemen. Eind oktober vorig jaar nam ze afscheid van trainer Bart Bennema, onder wie ze uitgroeide tot een wereldtopper, en trainingslocatie Papendal.

De afgelopen tijd werkte ze met haar nieuwe coach Wigert Thunnissen aan een rentree. Bij de eerste wedstrijd sinds haar rentree, een klein toernooi in Vught, won ze. Op de Fanny Blankers-Koen Games, haar eerste serieuze wedstrijd van het seizoen, liep ze naar de vijfde plaats.

Bouju verslaat Van Gool

Bij de mannen ging de titel verrassend naar Raphael Bouju. De 20-jarige sprinter drukte in de finale net iets eerder zijn borst over de streep dan topfavoriet Joris van Gool, die in 2020 al eens Nederlands kampioen werd.

De winnende tijd van Bouju was 10,27 seconden, een persoonlijk record voor hem. Het zilver was voor Van Gool en achter hem pakte Hensley Paulina de bronzen medaille. Zevenvoudig Nederlands kampioen Churandy Martina finishte als achtste in 10,55.

EK-limiet Smidt

Nick Smidt was in de series van de 400 meter horden razendsnel. Dat hij de serie eenvoudig won, was niet het belangrijkste van de dag. De tijd waarin hij dat deed was dat wel. De 49,12 was namelijk ruimschoots onder de EK-limiet, waardoor hij zich mag gaan opmaken voor de Europese kampioenschappen in München, die van 15 tot en met 24 augustus plaatsvinden.

De tijd van Smidt was nog niet genoeg voor de limiet voor de WK, volgende maand in het Amerikaanse Eugene. Om daaraan mee te mogen doen, is een tijd van 48,90 vereist of een plaats in de top-32 van de wereldranglijst.