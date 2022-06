Boerenprotesten door het hele land, ook bij op- en afritten van snelwegen

De boeren blokkeren de opritten niet, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. "Als ze dat wel doen, zullen we ingrijpen. Maar op dit moment is de sfeer nog gemoedelijk in onze regio." Ook in de regio Oost-Nederland gaat om "slechts enkele trekkers per locatie", zegt een woordvoerder van dat korps.

Het gaat onder meer om de A67 bij Hapert (Noord-Brabant) en Sevenum (Limburg), de A2 bij Best (Noord-Brabant) en de A30 bij Lunteren (Gelderland). Op andere plekken staan boeren langs de weg of op een viaduct.

Nog ff wa toeteren bij de a67 in Sevenum, in opmaak naar hardere acties, vanwege achterlijk #stikstofbeleid #boerenprotest pic.twitter.com/LMtYMQNl2t

In de woonplaats van minister Van der Wal van Natuur en Stikstof zijn door onbekenden hooibalen op de weg geplaatst. Dat is gedaan in de straat waar Van der Wal woont. De hooibalen worden door de gemeente weggehaald, zegt de politie.

Woensdag was er een landelijke actiedag in Stroe tegen de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot in het land omlaag te brengen. Veel boeren reden daarnaartoe met een trekker over de snelweg, hoewel dat verboden is. Dat leidde tot wegafzettingen, lange files en onveilige situaties. Zo reden bij Drachten trekkers tegen het verkeer in en bij Ede raakten drie mensen gewond bij een ongeluk tussen een trekker en een vrachtwagen.