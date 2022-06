Oud-topspeler Rooney stapt vanwege financiële chaos op als manager van Derby County

Wayne Rooney is opgestapt als manager van Derby County. De topscorer aller tijden van het Engels elftal had de club sinds november 2020 onder zijn hoede.

In een verklaring op de clubwebsite meldt Rooney (36) dat hij opstapt uit onvrede over de ontwikkelingen rondom een geplande overname van de club. Gisteren werd bekend dat de Amerikaanse investeerder Chris Kirchner zich na maandenlange onderhandelingen terugtrok.

Derby kampt naar verluidt met een schuld van zeventig miljoen euro. De club die in 1884 werd opgericht, dreigt daardoor teruggezet te worden naar de amateurs.

Achtbaan van emoties

Rooney volgde Phillip Cocu op als manager van de Engelse club. Het icoon van Manchester United deed dat eerst als speler/trainer en later alleen als manager.

"Mijn periode bij deze club is een achtbaan van emoties geweest. We hebben hoogte- en dieptepunten gekend, maar ik heb genoten van de uitdaging", zegt Rooney.

"Ik heb het gevoel dat de club geleid zou moeten worden door iemand met frisse energie, die niet beïnvloed is door de gebeurtenissen van de laatste achttien maanden. Ik kijk met veel trots terug op mijn tijd bij Derby en wil de stafleden, spelers en fans bedanken."

Derby was enkele jaren geleden nog dicht bij promotie naar de Premier League. De ploeg van Rooney kreeg door de financiële wanorde 21 punten in mindering en eindigde afgelopen seizoen als 23ste in het Championship en degradeerde naar het derde profniveau.