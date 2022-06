Doorbraak in EU-toetreding Noord-Macedonië en Albanië: Bulgarije schrapt veto

Een jarenlange impasse in het toetredingsproces van Noord-Macedonië en Albanië tot de Europese Unie is doorbroken. Het Bulgaarse parlement is akkoord gegaan met het opheffen van een veto tegen de toetredingsgesprekken. Bulgarije hield onderhandelingen met Noord-Macedonië tegen, vanwege onenigheid over de behandeling van de Bulgaarse minderheid in Noord-Macedonië. Het toetredingsproces van buurland Albanië is door de Europese Unie gekoppeld aan dat van Noord-Macedonië, waardoor ook de Albanese toetreding vastzat. Bulgarije staakt het verzet onder voorwaarden die zijn opgenomen in een voorstel van Frankrijk, dat op dit moment voorzitter is van de EU. Volgens dat plan moet Noord-Macedonië in de grondwet opnemen dat Bulgaren een etnische minderheid in het land zijn en bescherming van die groep wordt gegarandeerd. Strategisch belang Een ruime meerderheid van 170 van de 228 aanwezige parlementariërs stemde voor het opheffen van het veto. Demissionair premier Petkov noemt het een "historisch besluit". Hij twittert: "De integratie van de Westelijke Balkan is van strategisch belang voor de Europese Unie." De Noord-Macedonische premier Kovachevski zei gisteren dat zijn land sterke garanties wil dat Bulgarije op een later moment niet nog meer eisen op tafel legt. De komende dagen spreken beide partijen daarover. Noord-Macedonië heeft er goede hoop op dat ze eruit komen.

EU-correspondent Sander van Hoorn: "Dit is een enorm belangrijke stap. Bulgarije lijkt hiermee het laatste EU-land te zijn dat akkoord gaat met toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië. Lange tijd blokkeerden Nederland en Frankrijk zulke gesprekken met Noord-Macedonië en Albanië, omdat de landen er nog niet klaar voor zouden zijn. En eerder lagen de Grieken dwars, vanwege onenigheid over de naam Macedonië, dat ook de naam is van een Griekse regio. Nadat het land zijn naam aanpaste naar Noord-Macedonië, werd die blokkade door Griekenland opgeheven. Het is nu de vraag of Noord-Macedonië akkoord gaat met het Franse voorstel. Daar zal nog even overleg voor nodig zijn, want zij hebben natuurlijk ook te maken met electorale afwegingen. Frankrijk zal hierbij willen bemiddelen: het land is nog één week EU-voorzitter, in zo'n week kan nog veel gebeuren."