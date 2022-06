Harbers: krimp Schiphol is 'onvermijdelijke stap', einde aan gedogen overlast

"Een harde klap", "een onvermijdelijke stap" en een "heel indringend besluit voor KLM en de luchtvaart". Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bleek zich er duidelijk van bewust dat hij een moeilijke boodschap te vertellen had op zijn persconferentie over definitieve inkrimping van Schiphol.

Het maximum van 500.000 vluchten per jaar wordt vanaf november 2023 verlaagd naar 440.000 vluchten. "De verlaging van de bovengrens is een zeer substantiële stap", aldus de VVD-minister. Het schrappen van 60.000 vluchten lekte gisteren al uit, nu is het definitief.

Motor

De groei van de nationale luchthaven was voor vorige kabinetten jarenlang een must, want Schiphol was dé motor van de Nederlandse economie. In 2019 kwam toenmalig minister van Infrastructuur Van Nieuwenhuizen nog met het plan om het aantal vluchten op te schroeven naar 540.000. Dat moest kunnen met schonere en stillere vliegtuigen.

De werkelijkheid voor de huidige minister Harbers ziet er drie jaar later anders uit, want die stille vliegtuigen zijn er nog niet.

Al zeven jaar, sinds 2015, overtreedt Schiphol de wet door "handhavingspunten voor geluidsoverlast" te overschrijden, zo erkent Harbers. Schiphol ligt in een van de drukste delen van Nederland, een sterk verstedelijkt gebied. De omwonenden hebben last van geluid en stank en ook de omliggende natuur ondervindt schade van de uitstoot van onder meer stikstof.

'Einde aan gedogen'

Al in december lekte uit dat er mogelijk draconische maatregelen nodig waren omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en het gebied van geluid en overlast. Het kabinet kiest nu voor het belang van de omwonenden, legde Harbers het kabinetsbesluit vandaag uit.

"We stoppen met gedogen. Schiphol moet binnen de regels opereren", stelde de minister. "We gaan de geluidsoverlast voor de omwonenden met voorrang aanpakken."

Netwerk

De minister heeft verder gewerkt aan een plan om Schiphol zo in te krimpen dat het de functie van belangrijke internationale luchthaven niet verliest. KLM en internationale luchtvaartmaatschappijen kunnen er blijven komen. "Schiphol kan het internationale netwerk van bestemmingen behouden", beloofde Harbers.

Over de vakantievluchten is nog geen duidelijkheid. Schiphol hoopt die vluchten op luchthaven Lelystad af te handelen. Maar die luchthaven in de Flevopolder is nog dicht, omdat er nog geen natuurvergunning is en omwonenden vrezen voor geluidsoverlast van laagvliegende vliegtuigen. Gisteren werd bekend dat het kabinet het besluit over opening van vliegveld Lelystad uitstelt tot 2024.

Overvallen

Harbers denkt dat de economische schade van de toekomstige inkrimping van Schiphol zal meevallen. De KLM is niet blij met het kabinetsbesluit. In een persbericht laat de Nederlandse vliegtuigmaatschappij weten zich "overvallen" te voelen door het "plotse voornemen" van het kabinet.