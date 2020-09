Thiem weerstaat opleving Cilic en bereikt achtste finales US Open

Dominic Thiem tijdens zijn partij tegen Marin Cilic - Pro Shots

Dominic Thiem heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De als tweede geplaatste Oostenrijkse tennisser was net op tijd bij de les om een opleving van Marin Cilic de kop in te drukken: 6-2, 6-2, 3-6, 6-3. Cilic begon slecht aan de partij, leverde in de eerste twee sets direct zijn opslag in en kreeg in het vervolg geen kansen van Thiem, die vanaf de baseline de winners aaneenreeg en nauwelijks fouten maakte.

"Ik denk dat die goede start meer door hem kwam dan door mij", vertelde Thiem, die de twee eerdere ontmoetingen met Cilic ook won. "Marin speelde in de vorige ronden lange en zware partijen." Toch hield Thiem dat goede niveau niet vast en er ontstond een gevecht, ook omdat Cilic beter in zijn spel kwam. De Kroatische tennisser, in 2014 winnaar van de US Open, liet in de vierde set te veel kansen liggen om er nog een beslissende set uit te slepen.