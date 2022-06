Biden woedend over abortus-uitspraak hof, spreekt van 'tragische fout'

President Biden heeft het terugdraaien van het recht op abortus door het Hooggerechtshof hard veroordeeld. Het hof heeft een grondwettelijk recht weggenomen dat voor heel veel Amerikanen heel belangrijk was, zei hij in een toespraak voor het Amerikaanse volk. "Dat is nooit eerder gebeurd." Biden noemde het een uitspraak die de VS 150 jaar terugzet in de tijd. Hij sprak van een "trieste dag voor het hof en het land" en een "tragische fout". Het gevolg is volgens hem dat de gezondheid van miljoenen vrouwen op het spel wordt gezet en dat ze in hun vrijheid en privacy worden aangetast. Hij wees erop dat vrouwen die zijn verkracht in sommige staten het kind van hun verkrachter op de wereld zullen moeten zetten. Uitspraak 1973 Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigde vandaag zijn uitspraak uit 1973 dat vrouwen in alle staten van de VS het recht op abortus hebben. Die oorspronkelijke uitspraak was een goed besluit, zei Biden, dat zowel door Republikeinen als Democraten werd aanvaard. Nu die uitspraak van tafel is, wordt abortus waarschijnlijk in de helft van de Amerikaanse staten illegaal. Biden zei dat hij alles zal doen om de vrouwen in die staten te beschermen. Zo wil hij ervoor zorgen dat vrouwen die in een staat wonen waar abortus wordt verboden, naar een staat kunnen reizen waar ze wel geholpen kunnen worden.

Correspondent Lucas Waagmeester: "Dit betekent niet dat er in Amerika een eind komt aan abortus. Het betekent dat de wetgeving weer bij de afzonderlijke staten komt te liggen. Dat is wat de afgelopen vijftig jaar anders was, het was een landelijk recht op abortus. Nu weten we dat zeker de helft van de Amerikaanse staten, conservatieve staten, het recht op abortus weer drastisch zal gaan terugdraaien of abortus zelfs weer illegaal zal gaan maken. Dat heeft natuurlijk heel grote praktische gevolgen voor miljoenen vrouwen die in die staten wonen, die soms weer duizenden kilometers moeten reizen om een abortus te ondergaan of ervoor moeten kiezen om zelf die abortus te organiseren zonder medische begeleiding. Want dat is de ijzeren wet van abortus: je kunt abortus wel verbieden maar dat maakt er geen einde aan. Dat maakt abortus in de praktijk alleen maar gevaarlijker en ingewikkelder."

Ook maakte Biden de abortuskwestie tot inzet van de komende verkiezingen. In november zijn er verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en functies en parlementszetels in 39 staten. Hij deed alvast een oproep aan het Congres om tot nieuwe wetgeving te komen, die de situatie van vóór vandaag herstelt. Emoties liepen hoog op bij zowel voor- als tegenstanders van abortus in Washington nadat het Amerikaans Hooggerechtshof het abortusrecht had geschrapt:

Tranen van verdriet en geluk na schrappen abortusrecht - NOS