Wereldrecord voor gemengde estafetteploeg Australië, Nederland vijfde

De Australische zwemmers Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilson en Mollie O'Callaghan hebben bij de WK in Boedapest een nieuw wereldrecord gezwommen op de 4x100 meter vrije slag gemengd. Ze klokten een tijd van 3.19,38, net onder het oude WR van de Verenigde Staten uit juli 2019 (3.19,40). Het zilver was voor Canada, het brons voor Amerika en Groot-Brittannië werd vierde. Daarna legde Nederland, met Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Tessa Giele en Marrit Steenbergen, beslag op de vijfde plaats, vooral dankzij een sterke eindsprint van laatstgenoemde. Het Nederlandse viertal kwam tot een tijd van 3.24,24.

Sjöström pakt vierde vlindertitel op rij, De Waard speelt geen rol van betekenis Sarah Sjöström is op de 50 meter vlinderslag voor de vierde opeenvolgende keer wereldkampioen geworden. De Zweedse tikte aan in 24,95. De Nederlandse zwemster Maaike de Waard speelde in de finale geen rol van betekenis. Ze werd achtste in 25.85. Met een tijd van 25,75 (een PR) had ze ook als achtste de finale bereikt.

De 28-jarige Zweedse Sjöström, met 24,43 houdster van het wereldrecord, begon als torenhoge favoriet aan de finale en maakte die rol waar. Ze had aan de meet een ruime voorsprong op nummer twee Mélanie Henique uit Frankrijk en Zhang Yufei uit China. Al jaren rijgt Sjöström de titels aaneen, vooral op de 50 en de 100 meter vrije slag en vlinderslag. Op deze WK sloeg ze de 100 vlinder over, pakte ze zilver op de 100 vrij en voegde ze vrijdag de vijftiende wereldtitel toe aan haar indrukwekkende palmares. Kijk hieronder naar de reactie van een blije Maaike de Waard.

Op de 50 meter vrije slag slaagden Valerie van Roon en Kim Busch er niet in een plek in de finale te bemachtigen. Beiden tikten in de halve finales aan na 25,19. Twaalf zwemsters waren sneller. Rosey Metz redde het niet op de 50 meter schoolslag. Ze had zich met 30,71 als elfde geplaatst voor de halve finales. Ze finishte in haar halve finale als achtste en kreeg na afloop te horen dat ze was gediskwalificeerd vanwege een onregelmatigheid.

Milák verovert tweede vlindergoud Kristóf Milák veroverde voor eigen publiek de wereldtitel op de 100 meter vlinderslag. De 22-jarige Hongaar had in Boedapest ook al goud gepakt op de dubbele afstand. Milák won in 2017 al WK-zilver op de 100 vlinder.

Kristóf Milák - AFP

Caeleb Dressel pakte toen de titel en bleef hem ook op de Spelen net voor. Milák won in Tokio wel de 200 vlinder, net als bij de WK van 2019. Dressel ontbrak vrijdag in de finale; de Amerikaan won in Boedapest nog wel de 50 vlinder, maar werd daarna ziek. Milák was blij met de winst, maar over zijn tijd (met 50,14 was hij exact even snel als in de halve finales) zei hij: "Ik ben niet onder de indruk."