Sjöström pakt vierde vlindertitel op rij, De Waard speelt geen rol van betekenis

Sarah Sjöström is op de 50 meter vlinderslag voor de vierde opeenvolgende keer wereldkampioen geworden. De Zweedse tikte aan in 24,95. De Nederlandse zwemster Maaike de Waard speelde in de finale geen rol van betekenis. Ze werd achtste in 25.85. Met een tijd van 25,75 (een PR) had ze ook als achtste de finale bereikt.

De 28-jarige Zweedse Sjöström, met 24,43 houdster van het wereldrecord, begon als torenhoge favoriet aan de finale en maakte die rol waar. Ze had aan de meet een ruime voorsprong op nummer twee Mélanie Henique uit Frankrijk en Zhang Yufei uit China.

Al jaren rijgt Sjöström de titels aaneen, vooral op de 50 en de 100 meter vrije slag en vlinderslag. Op deze WK sloeg ze de 100 vlinder over, pakte ze zilver op de 100 vrij en voegde ze vrijdag de vijftiende wereldtitel toe aan haar indrukwekkende palmares.

Geen finale voor Van Roon, Busch en Metz

Op de 50 meter vrije slag slaagden Valerie van Roon en Kim Busch er niet in een plek in de finale te bemachtigen. Beiden tikten in de halve finales aan na 25,19. Twaalf zwemsters waren sneller. In de halve finales van de 50 meter schoolslag werd Rosey Metz vanwege een onreglmatigheid gediskwalificeerd.