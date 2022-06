AZ haalt 'intelligente' spits Odgaard en verkoopt Aboukhlal aan Toulouse

📰 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 🇩🇰 AZ neemt Odgaard per direct over van @SassuoloUS . #AZ #WelkomJens pic.twitter.com/Mjm3zvMv9p

Vijf jaar geleden zag Internazionale een groot talent in Odgaard, die echter niet doorbrak bij de Italiaanse topclub. Hij belandde bij Sassuolo, dat hem verhuurde aan achtereenvolgens sc Heerenveen, Lugano, Pescara en RKC.

Aboukhlal ploeggenoot Van den Boomen en Spierings

In Alkmaar is Odgaard de opvolger van Aboukhal. De Marokkaans international had nog een contract voor één seizoen bij AZ. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die Toulouse betaalt.

Afgelopen seizoen werd Toulouse kampioen in de tweede divisie. Aboukhlal wordt ploeggenoot van Stijn Spierings en Branco van den Boomen, die werd verkozen tot beste speler in de Ligue 2.