AZ contracteert met 'intelligente doelpuntenmaker' Odgaard nieuwe spits

AZ heeft in Jens Odgaard een nieuwe spits gevonden. De 23-jarige Deen tekent tot medio 2027 in Alkmaar.

Het is niet bekend hoeveel AZ betaalt voor de aanvaller, die overkomt van Sassuolo. Die Italiaanse club verhuurde hem afgelopen seizoen aan RKC Waalwijk. In 33 duels maakte hij daar 11 doelpunten.

"We hebben de afgelopen jaren gezien dat hij op meerdere posities uit de voeten kan", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ. "Wij denken dat hij hier goed past, omdat hij heeft bewezen makkelijk doelpunten te kunnen maken. Daarnaast is hij een intelligente speler, goed in de kleine ruimte en heeft hij een goed schot in zijn linkerbeen."