Etappe 9: renners wacht nog één Pyreneeënetappe voor eerste rustdag

Helemaal op z'n kop ging het algemeen klassement niet, zaterdag in de eerste van twee Pyreneeënritten. Adam Yates hield het geel en Primoz Roglic bleef de nummer twee. Maar Roglic' ploeggenoot Tom Dumoulin cijferde zich weg, zakte van plaats vijf naar vijftien en ziet zichzelf de Tour de France niet meer winnen.

Dumoulin zal dus ook in de tweede en laatste etappe over de Pyreneeëncols, een rit van 153 kilometer tussen Pau en Laruns, in dienst rijden van zijn kopman. Een kopman die inmiddels weet wat het is om etappes te winnen in de Tour. In 2018 kwam Roglic al eens als eerste over de streep in Laruns na een magnifieke afdaling.