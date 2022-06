Eenkhoorn Nederlands kampioen op de weg, opnieuw medaille voor Hoole

Pascal Eenkhoorn heeft het Nederlands kampioenschap op de weg gewonnen en mag een jaar lang de rood-wit-blauwe trui dragen. Achter de Jumbo-Visma-renner pakte Hoole het zilver, zijn tweede medaille van deze NK na het brons in de tijdrit.

"Dit is gaaf", was de eerste reactie van de kersvers Nederlands kampioen. "Het is een eer en om in de geschiedenis van het Nederlandse wielrennen te staan, is wel mooi."

Eenkhoorn had al snel door dat hij betere benen had dan zijn medevluchter Hoole. "Ik voelde wel dat hij aan z'n limiet zat. Hij zei dat ik langere beurten (op kop, red.) moest doen. En om het dan af te maken, is wel mooi."

Al snel kopgroepen

Bijna het gehele parcours lang reden er renners voor het peloton uit. De eerste groep die er na de start in Westerbork vandoor ging, was ongeveer tien man groot, maar het duurde tot de derde doorkomst op de VAM-berg voordat een groep definitief de zegen van het peloton kreeg.