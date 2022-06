Zwembond verbiedt aan verdrinking ontkomen schoonzwemster deelname aan finale

De eerder deze week tijdens een oefening onwel geworden synchroonzwemster Anita Alvarez mag van zwembond FINA niet deelnemen aan de teamwedstrijd op de WK in Boedapest. De Amerikaanse gaf aan hersteld te zijn en zich sterk genoeg te voelen om deel te nemen aan de finale van vrijdag.

"Hoewel de FINA begrijpt waarom deze beslissing voor de atleet teleurstellend is, is het een beslissing die is genomen in haar belang", stelt de FINA in een verklaring. "De FINA is verheugd dat Anita Alvarez al zo'n sterk herstel heeft doorgemaakt en kijkt ernaar uit haar binnenkort weer in actie te zien."