Vijf doden en veel gewonden bij bestorming van Spaanse exclave Melilla

De Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vormen een belangrijke route voor mensen die de Europese Unie in willen komen. De Spaanse steden in Noord-Afrika zijn omheind met hoge hekken en de grensovergangen worden streng bewaakt. Toch lukt het regelmatig groepen migranten om de exclaves binnen te komen.

Vanochtend bevonden zo'n 2000 migranten in de buurt van Melilla, waarna Marokko en Spanje de grensbewaking opvoerden, onder meer met een helikopter en een drone. Een "perfect georganiseerde en gewelddadige" groep wist desondanks door het hek te breken, aldus de veiligheidsdiensten. De groep zou een gesloten grensovergang hebben geforceerd.

De Spaanse migratiedienst CETI zegt dat de meeste migranten die vandaag binnenkwamen de Sudanese nationaliteit hebben. Sinds maart kwamen niet zoveel migranten op één dag aan in Melilla.

Zeker vijf migranten zijn om het leven gekomen bij een bestorming van de Spaanse exclave Melilla. Volgens de Marokkaanse autoriteiten raakten ze verdrukt toen een groep van zo'n 500 migranten de grens probeerde over te steken. 133 van hen hebben de Spaanse stad daadwerkelijk bereikt.

Volgens de Marokkaanse mensenrechtenorganisatie AMDH Nador volgde de grensbestorming op het hardhandig optreden van de Marokkaanse grenspolitie een dag eerder. De agenten zouden met veel geweld een provisorisch migrantenkamp nabij de grensovergang hebben ontruimd.

Vorig jaar besloot Marokko de grens met Ceuta te openen als gevolg van een diplomatiek conflict met Spanje over de status van de Westelijke Sahara. Madrid verzette zich tegen de Marokkaanse zeggenschap over de voormalige Spaanse kolonie, tot ergernis van Rabat. In maart maakte Spanje op dit dossier een opmerkelijke draai, waarna de migratiestroom weer afnam.