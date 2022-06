Ongeslagen 3x3-basketballers naar kwartfinales WK

De Nederlandse 3x3 basketballers hebben zich bij de WK in Antwerpen na zeges op Letland (21-19) en Japan (17-15) geplaatst voor de kwartfinales.

Vrijdagochtend boog Oranje tegen regerend olympisch kampioen Letland een 15-8 achterstand om in een 21-19 overwinning. De fraaie comeback werd besloten met een vrije worp van Dimeo van der Horst.

Japan maakte het Nederland vrijdagmiddag lastig in de slotwedstrijd in groep C. Het ging tot 14-14 gelijk op, maar opnieuw was het Van der Horst die voor het slotakkoord zorgde: 17-15.

Na de eerdere overwinningen op China (21-15) en Polen (19-7) van woensdag gaat Nederland als ongeslagen groepswinnaar door naar de kwartfinales op zaterdag.