Oud-schaatskampioene Stien Kaiser (84) overleden

Met Stien Kaiser is een van Nederlands grootste schaatssters uit de historie heengegaan. En een pionier wat betreft het vrouwenschaatsen in ons land. De Sportvrouw van het Jaar in 1967 is 84 jaar geworden.

Toen Kaiser - en met haar Carry Geijssen en Ans Schut - halverwege de jaren zestig internationaal doorbrak, had de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond amper oog voor het langebaanschaatsen bij de vrouwen. Desondanks wist de oersterke en met een voorbeeldige wedstrijdmentaliteit gezegende Delftse een imposante erelijst op te bouwen.

Ze veroverde in 1964 haar eerste van uiteindelijk zes nationale allroundtitels, was de eerste Nederlandse die op het WK allround het podium haalde (brons in 1965 en 1966), had ook de primeur van Nederlandse wereldkampioene (1967 en 1968) en reed negen keer een wereldrecord.

Ze vervolmaakte haar schaatsloopbaan door in 1972 op 33-jarige leeftijd, en inmiddels als Stien Baas-Kaiser door het leven gaand, naar olympisch goud te snellen op de 3.000 meter in Sapporo. Eerder al had ze twee bronzen (1.500 en 3.000 meter in Grenoble in 1968) en één zilveren medaille (1.500 meter in Sapporo) binnengesleept.