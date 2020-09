Vrouwen trappen eredivisie af: lukt het PSV eindelijk landstitel te veroveren?

Mandy van den Berg tijdens een training van PSV - Getty Images

De mannen laten nog een week op zich wachten, maar de vrouwen zijn er klaar voor: zondag begint de Eredivisie Vrouwen. Met daarin acht voetbalploegen en drie grote kanshebbers op de landstitel: PSV, Ajax en FC Twente. Het wordt overigens wel een valse start: het duel tussen PSV en VV Alkmaar is afgelast, omdat bij speelsters en staf van de Eindhovense ploeg het coronavirus is vastgesteld. Bovendien zijn de wedstrijden de rest van het seizoen op vrijdagavond, de vaste speelavond. Er wordt wel standaard één duel op zondag gespeeld en die wedstrijd is in samenvatting te zien in de Studio Sport-uitzending van 18.10 uur. In sommige gevallen zelfs live in de uitzending van 13.10 uur.

PSV en Ajax spenderen veel geld, maar FC Twente pakt de prijzen - NOS

Wat kunnen we komend seizoen verwachten van de verschillende ploegen? Een overzicht van de deelnemende clubs op volgorde van de ranglijst van vorig seizoen. PSV: favoriet voor titel PSV is ongeduldig. Twee keer zagen de Eindhovense vrouwen de landstitel net aan hun neus voorbijgaan. In 2019 verspeelde PSV op de valreep de koppositie en afgelopen jaar stond de club bovenaan toen het seizoen voortijdig moest worden beëindigd vanwege de coronacrisis. Maar veel langer wil PSV niet wachten: dit jaar moet die titel er komen. Oranje-keepster Sari van Veenendaal en 90-voudig international Mandy van den Berg werden als versterkingen gehaald, net als talent Esmee Brugts en Australisch international Kyah Simon. Kortom: er wordt serieus geïnvesteerd in de ploeg.

Kyah Simon (l) en Mandy van den Berg tijdens een training van PSV - AFP

Toch is het afwachten of het deze keer wel lukt. PSV is op papier topfavoriet, maar het team raakte bijna de hele as kwijt. Centrale middenvelder Sara Yuceil keerde terug naar België en doelvrouw Eli Sarasola zette een punt achter haar voetbalcarrière. Grootste aderlating is het vertrek van Katja Snoeijs. De spits vertrok naar FC Girondins de Bordeaux. PSV gaat niet alleen haar doelpunten missen (afgelopen seizoen dertien stuks), maar vooral het werk dat ze verzette voor haar kompanen in de aanval. Winstpunt is dat centrale verdedigster Aniek Nouwen nog een jaartje blijft. De Oranje-international in de verdediging zou voor PSV weleens het verschil kunnen betekenen tussen wel of geen kampioenschap. Ajax: doorbouwen Bij concurrent Ajax bleef het deze zomer iets rustiger. Alhoewel. International Stefanie van der Gragt kwam terug uit FC Barcelona, terwijl dichter bij huis talenten Quinty Sabajo (sc Heerenveen), Nikita Tromp (PEC Zwolle) en Chasity Grant (ADO Den Haag) werden gevonden.

Stefanie van der Gragt bij het Nederlands elftal - Getty Images

Ajax heeft een duidelijke visie. Trainer Danny Schenkel bouwt verder op het team van vorig jaar. De kwaliteit is er, de omstandigheden zijn eveneens uitstekend, nu het resultaat nog. In tegenstelling tot vorig jaar moeten sommige puzzelstukjes nog op hun plaats vallen. Als speelsters als Victoria Pelova en Kelly Zeeman hun topniveau weer halen, zal Ajax heel lastig te verslaan zijn. Dat moet wel gebeuren zonder aanvoerster Desiree van Lunteren: zij gaat met zwangerschapsverlof. FC Twente: piepjonge defensie Als een duveltje uit een doosje weet FC Twente steeds weer in de tweede seizoenshelft tevoorschijn te komen. De club positioneert zich maar al te graag als underdog ten opzichte van Ajax en PSV, maar onderschat de club niet. Twente won in februari de eerste editie van de Eredivisie Cup en is officieel nog steeds titelhouder in de eredivisie, omdat vorig seizoen geen kampioensschaal is uitgereikt. Het is een jonge ploeg met minder budget dan de concurrentie, maar met veel talent en een groot teamgevoel. Ervaren speelsters als Sisca Folkertsma en Renate Jansen zullen het voortouw moeten nemen.

FC Twente-speelster Lynn Wilms bespringt Romy Speelman na het Champions League-duel met Sankt Pölten - Pro Shots

Vooral de defensie is piepjong, maar let op: over een aantal jaar kunnen keepster Daphne van Domselaar en verdedigsters Lynn Wilms en Ella Peddemors elkaar zomaar weer tegenkomen bij het Nederlands elftal. Voorin moet de Enschedese ploeg het voortaan doen zonder Ashleigh Weerden: de 21-jarige aanvalster verkaste naar het Franse Montpellier. sc Heerenveen en ADO Den Haag: talent vertrokken Het is mooi een opleidingsploeg te zijn en veel talent te kweken, maar onvermijdelijk nadeel is dat de besten vervolgens vertrekken naar grotere clubs. sc Heerenveen ziet het elk jaar weer gebeuren. In het verleden bijvoorbeeld met enkele sterren van nu: Vivianne Miedema, Sherida Spitse en Lieke Martens. Ook deze zomer moest Heerenveen speelsters afstaan aan Amsterdam, Eindhoven en Enschede. Maar Kirsten van de Westeringh (Ajax) en Eef Kerkhof (Jong PSV) volgden de omgekeerde weg. Of dat genoeg is om de ingeleverde kwaliteit op te vangen, is de vraag.

ADO Den Haag-talent Ilham Abali - Orange Pictures

ADO Den Haag kent het probleem ook: sterkhouders Marisa Olislagers (FC Twente) en Chasity Grant (Ajax) zijn weg. Verder wist ADO de selectie behoorlijk bij elkaar te houden. Let vooral op het 18-jarige talent Ilham Abali. Voor zowel Heerenveen als ADO geldt dat het gat met de topdrie niet te groot moet worden. Een opleidingsvergoeding is er nog niet in het Nederlandse vrouwenvoetbal: voor deze clubs zou het een groot verschil maken. VV Alkmaar, PEC Zwolle, Excelsior Rotterdam De enige club die niet bij een BVO (betaalvoetbalorganisatie) hoort, komt uit Alkmaar en heeft de structuur bijzonder goed op orde. Er zijn jeugdselecties, er is een visie voor de lange termijn. VV Alkmaar wil de Oranje-speelsters van de toekomst kweken. Zoals Katja Snoeijs, die twee jaar geleden vanuit Alkmaar naar PSV ging. Het verschil in budget en omstandigheden met clubs als Ajax of PSV is onmiskenbaar, maar Alkmaar wil weerstand bieden, in de topvijf eindigen en jong talent groot maken. Om er twee te noemen: Sanne Koopman en Elfi Maass, beiden 17 jaar, komen eraan. PEC Zwolle speelt met vlagen het leukste voetbal in de eredivisie. Volop beweging, veel balbezit, korte passes. Het resultaat bleef het afgelopen jaar alleen achter: PEC werd zevende in een competitie van acht teams.

Cheyenne van den Goorbergh maakte de overstap van FC Twente naar PEC Zwolle - Orange Pictures