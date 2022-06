Van Rijthoven klaar voor Wimbledon: 'Er komt een iets andere Tim de baan op'

Tijdens de loting voor het hoofdtoernooi van Wimbledon zag tennisser Tim van Rijthoven de naam van de Argentijnse routinier Federico Delbonis uit de koker rollen. Op papier wellicht een gunstige tegenstander, maar volgens Van Rijthoven zelf geen gemakkelijke horde. "Delbonis is iemand die wat beter op gravel presteert, maar daarentegen is hij wel een ervaren rot die dit soort toernooien wel vaker heeft gespeeld. Het is zeker geen makkie. Ervaring speelt bij tennis een hele grote rol, hij heeft meerdere grand slams gespeeld. Het zal een hele pittige pot gaan worden."

Van Rijthoven: 'Het zal een pittige pot gaan worden tegen Delbonis' - NOS

Vanuit Londen blikt Van Rijthoven vooruit op het belangrijkste tennistoernooi van het jaar, waar dit keer overigens geen punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen. De 25-jarige Brabander baarde begin deze maand nog opzien door uit het niets het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Het leverde hem naast de status van bekende Nederlander en een reuzensprong op de wereldranglijst ook nog een wildcard op voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Als junior zette Van Rijthoven al zijn stappen op het heilige gras in Londen en ook in de kwalificaties van de senioren was hij eerder actief, maar nu hij er als senior in het hoofdtoernooi rondloopt, voelt het toch net even anders. Vroeger keek hij erg op tegen de 'grote' spelers, nu loopt hij er zelf tussen. "Dat is fantastisch. Ik heb een droom bereikt. Het voelt voor mij echt alsof ik erbij hoor. Op de trainingen laat ik een hoog niveau zien, ik sta de ballen heel goed te raken."

Van Rijthoven over nieuwe status: 'Het voelt echt alsof ik erbij hoor' - NOS

Ook merkt Van Rijthoven op dat zijn status flink veranderd is sinds zijn winst in Rosmalen. In Londen ontvangt hij dan ook volop felicitaties van zijn collega's. "Dat is leuk, het is toch de hele tenniswereld rondgegaan. Mensen kijken toch net iets anders naar je. Of dat nu om een training gaat of wanneer spelers naar je toe komen om hun respect te tonen." Genieten Een doelstelling wil Van Rijthoven niet uitspreken voor het bij de liefhebbers mooiste grand slam van het jaar. "Genieten, veel plezier hebben en het beste ervan maken", zijn zijn kernwaarden de komende tijd.

Eerste Wimbledon voor Van Rijthoven: 'Er komt wel een iets andere Tim de baan op' - NOS