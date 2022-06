Mensenrechtenbureau VN: Israël doodde journaliste Al Jazeera

Israëlische troepen zijn verantwoordelijk voor de dood van de Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh, concludeert het Bureau van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten (OHCRC) van de Verenigde Naties na eigen onderzoek. Die conclusie komt overeen met bevindingen van de Palestijnse Autoriteit en verschillende internationale media als CNN, Bellingcat en The New York Times.

Al Jazeera-journaliste Abu Akleh werd op 11 mei in haar hoofd geraakt tijdens een actie van Israëlische troepen in Jenin, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Haar collega Ali Sammoudi raakte gewond door een kogel. Al snel opperde Israël dat het waarschijnlijk ongericht vuur van Palestijnse militanten was, waardoor Abu Akleh werd getroffen. De Palestijnen wezen naar Israël, en zeiden dat Abu Akleh bewust was gedood. Ze had een helm en schermvest aan waarmee ze als journalist herkenbaar was.

De OHCRC heeft tijdens het onderzoek gesproken met getuigen en experts, en audio- en videomateriaal onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat er op het moment dat Abu Akleh werd doodgeschoten geen Palestijnse militanten in de buurt waren die de schoten konden hebben afgevuurd. De schoten werden wel gelost uit de richting waar Israëlische troepen aanwezig waren, volgens de VN ging het om "enkele schijnbaar goed gerichte kogels".

Kogel onderzoeken

Israël heeft de Palestijnse conclusie verworpen dat er sprake was van gericht schieten op Abu Akleh en haar collega. Wel houdt het land de mogelijkheid open dat de journaliste getroffen is door een verdwaalde Israëlische kogel die is afgevuurd tijdens een schotenwisseling met Palestijnse militanten. Volgens Israël kan het dat echter niet met zekerheid zeggen als het de kogel niet kan onderzoeken. De Palestijnen weigeren de kogel te overhandigen.

Dat Israël weigert een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak te openen, levert ook kritiek op van de OHCRC, die dat "diep verontrustend" noemt. Israël moet ook strafrechtelijk onderzoek doen naar de dood van tientallen andere Palestijnen die vielen tijdens operaties van het Israëlische leger, vindt het mensenrechtenbureau.