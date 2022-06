Pittige loting voetbalsters Ajax en Twente in voorrondes Champions League

Zowel landskampioen FC Twente als Ajax, dat als tweede eindigde in de Eredivisie Vrouwen, speelt eerst een minitoernooi. De winnaar daarvan plaatst zich voor de tweede voorronde, waarin een plek in het hoofdtoernooi is te verdienen.

FC Twente zit in de groep met de Portugese club Benfica, Hajvalia uit Kosovo en Agarista CSF uit Moldavië. In de eerste wedstrijd treft FC Twente op 18 augustus de kampioen van Moldavië, bij winst neemt de club uit Enschede het drie dagen later op tegen de winnaar van het andere duel in deze poule.

De Twente-vrouwen hebben slechte ervaringen met Benfica. Vorig jaar werd Twente namelijk door de Portugezen in de laatste voorronde van de Champions League uitgeschakeld.

Ajax mogelijk tegen Frankfurt

Ajax begint tegen Kristiansands uit Zweden. Bij zege treffen de Amsterdamse voetbalsters Fortuna Hjørring uit Denemarken of Eintracht Frankfurt. De Duitse club won de Champions League vier keer, voor het laatst in 2015.

De winnaar van iedere poule plaatst zich voor de tweede voorronde van de Champions League. In de tweede voorronde spelen 24 clubs om twaalf plekken in de groepsfase. Titelhouder Olympique Lyon en de clubs FC Barcelona, Chelsea en VfL Wolfsburg zijn al geplaatst voor de groepsfase.