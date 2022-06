Schreuder hamert op het collectief, bij Barcelona, Brugge en vanaf nu bij Ajax

Hoe voller de internationale voetbalkalender wordt, hoe kleiner de groepjes spelers zijn die zich al op de eerste dag van de voorbereiding bij hun club melden. Zo ook bij Ajax, waar de internationals die pasgeleden nog uitkwamen in de Nations League pas over twee weken aansluiten. Zo kon het dat Schreuder op zijn eerste dag vooral jeugdspelers trainde, aangevuld met bekendere namen als Maarten Stekelenburg, Perr Schuurs, Sean Klaiber en Mohamed Ihattaren. Zij speelden geen interlands. Voor de 49-jarige Barnevelder is zijn eerste trainingsdag er een van kennismaken. Bijvoorbeeld met de pers, die zich in groten getale op De Toekomst heeft gemeld. Rode lijn Schreuder is terechtgekomen bij een club met een traditie van grote individualisten. Zelf is hij een trainer die juist ook nadrukkelijk in het collectief denkt. "Niemand kan het alleen, daar ben ik heilig van overtuigd." Bij Club Brugge stond hij er precies hetzelfde in. Ook op zijn eerste dag als trainer in België hamerde hij op het collectief. Op discipline. Na een moeizame eerste paar weken wierp het zijn vruchten af. Brugge groeide en werd uiteindelijk kampioen.

Schreuder met zijn assistent Matthias Kaltenbach, die elkaar kennen van Hoffenheim - NOS

Zelfs als assistent bij FC Barcelona, waar het wemelde van de vedettes, was het smeden van een collectief zijn prioriteit. Ook daar viel dat bij spelers goed, aldus Schreuder. "Zelfs iemand als Messi is ook juist een echte teamspeler en heel gedisciplineerd. Hij is individueel extreem sterk, maar dat betekent niet dat hij het alleen doet." Het is de rode lijn in het trainerschap van Schreuder. Volgens sommigen is het ook meteen zijn valkuil. Bij FC Twente en Club Brugge werd weleens geklaagd over het spel, dat niet zou sprankelen. 'Moeilijke jongens' En toch heeft Schreuder de naam ook goed om te gaan met 'moeilijke jongens', de meer individualistische spelers die een wedstrijd met één actie kunnen bepalen. Schreuder had een hechte band met voetballers met grote karakters als Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Bij Brugge had hij te maken met Noa Lang, "Het is een grote uitdaging omdat zij het verschil kunnen maken voor je. Maar ook voor hun geldt: het team staat op één."

Ajax en zijn keepers Het lijkt er niet op dat Alfred Schreuder deze transferperiode een nieuwe doelman wil zien komen. "Volgens mij hebben we drie hele goede keepers", zei hij over Maarten Stekelenburg, Jay Gorter en Remko Pasveer. Laatstgenoemde was er op de eerste training van het seizoen niet bij. Pasveer ondervindt nog enige hinder aan zijn hand, waaraan hij onlangs werd geopereerd.