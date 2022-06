Daan (11) zit in een rolstoel, maar loopt 8 kilometer van school naar huis

De 11-jarige Daan Mus zit in een rolstoel, maar heeft vandaag toch 8 kilometer gelopen met behulp van een racerunner. De jongen uit Twello, die een spierziekte heeft, trainde sinds enkele maanden met de racerunner om kracht te houden in zijn spieren. Het is een soort driewieler, waarin hij rechtop kan staan.

Tijdens een training opperde zijn fysiotherapeut om een keer van school naar huis te lopen. Onder luid applaus en onder het toeziend oog van een trotse fysiotherapeut vertrok Daan vandaag, schrijft Omroep Gelderland.

Ook zijn klasgenoten, ouders, zus en broer renden mee. Compleet met politie-escorte ging hij met hoge snelheid van Apeldoorn naar Twello.

4000 euro

Het laatste stuk van ruim drie kilometer liep Daan binnen drie kwartier. De opbrengst van de tocht gaat naar Spieren voor Spieren. Het doel was om 500 euro in te zamelen, maar hij heeft al bijna 4000 euro bij elkaar gelopen.