In navolging van de PGA schorst ook Europese tour LIV-golfers

Toen de plannen van de LIV net bekend werden, leek de harde houding van de PGA voldoende af te schrikken. Veel topgolfers lieten zich sceptisch uit over de nieuwe competitie. Maar al snel bleek de betekenis van die woorden relatief.

De organisatie van de PGA-tour voert een zero-tolerance beleid. Dat ondervonden zeventien spelers die - nog altijd aangesloten bij de PGA - in actie kwamen op het eerste LIV-toernooi in Londen op 9 juni. Zij werden allen geschorst door de PGA.

Het gaat om onder anderen Lee Westwood, Ian Poulter, Sergio Garcia en Graeme McDowell. De LIV Invitational Series is omstreden omdat het door investeerders uit Saudi-Arabië wordt gefinancierd en het prijzengeld extreem hoog is.

Wat is de LIV Golf-tour precies?

Nergens is meer te verdienen dan op de LIV-tour, die bestaat uit acht toernooien in Europa, Azïe en in Amerika. 'LIV' staat voor de Romeinse letters 54, het aantal holes dat op de toernooien gespeeld wordt.

Per toernooi verdelen 48 golfers een prijzenpot van rond de 25 miljoen dollar. De winnaar krijgt iets minder dan 4 miljoen dollar, terwijl ook de nummer laatst nog altijd meer dan een ton ontvangt. Het is een stuk meer dan wat er bij de PGA te verdienen valt.

De LIV hanteert een aantal nieuwe spelvormen. Zo wordt er gespeeld in teams, is er een shotgun start en is er geen cut.