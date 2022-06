Tbs’ers Pompekliniek mogen niet met verlof na ontsnapping van twee mannen

Tbs'ers in de Nijmeegse Pompekliniek mogen komend weekend niet met verlof vanwege de ontsnapping van twee mannen afgelopen dinsdag.

Ook is er meer toezicht op het terrein en wordt er een extra hekwerk met detectie geplaatst, schrijft Omroep Gelderland. De kliniek heeft besloten extra veiligheidsmaatregelen te nemen na de ontsnapping.

Het is niet uitgesloten dat de verlofmaatregelen na het weekend worden verlengd. "Dat hangt helemaal af van hoe de situatie over een paar dagen is. Maar we kunnen het natuurlijk niet eindeloos rekken. De verloven zijn een onderdeel van de resocialisatie van de mensen die wij behandelen", aldus een woordvoerder van de Pompestichting, waar de kliniek onder valt.

Dijkman en Windster

Luciano Dijkman (24) en Sherwin Benshomin Windster (27) ontsnapten dinsdagavond uit de Pompekliniek. Ze klommen door een gat in het hek dat gemaakt werd met een slijptol. Het tweetal is nog spoorloos.