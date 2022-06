Koninklijke zomerse fotosessie door regen niet op strand, maar in paleis

De zomerfotosessie van koning Willem-Alexander en zijn gezin is vandaag weer gehouden. Het fotomoment was verplaatst van het Haagse Zuiderstrand naar Paleis Noordeinde vanwege het slechte weer.

Vanwege de regen, onweersbuien en windstoten heeft het KNMI voor een groot deel van het land code geel afgegeven. De Haagse strandtent La Cantina was oorspronkelijk de beoogde plek voor de fotoshoot.

Begin dit jaar bracht de Rijksvoorlichtingsdienst naar buiten dat de jaarlijkse fotosessies met de Oranjes er voortaan anders uitzien. Ze worden niet meer gehouden op twee vaste momenten in het jaar rond de vakanties, maar alleen wanneer alle gezinsleden bij elkaar zijn.

Eerder werden de sessies voor persfotografen gehouden voorafgaand aan de zomervakantie en tijdens de wintersport van het de Oranjes in de Oostenrijkse plaats Lech. Vanwege de studies van de prinsessen is dat niet meer mogelijk. Alexia studeert bijvoorbeeld in Wales.

Vorig jaar is de fotosessie in Lech overigens ook geannuleerd: het koninklijk gezin kon vanwege de toen geldende coronaregels niet naar Oostenrijk afreizen.

Bekijk hieronder de fotosessies door de jaren heen: