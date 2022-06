Taliban stoppen reddingsacties na aardbeving Afghanistan

Correspondent Aletta André: "De Taliban hebben aangegeven min of meer klaar te zijn met het zoeken naar overlevenden. Gisteren verklaarde een woordvoerder van de militaire tak van het regime, die verantwoordelijk is voor het reddingswerk, tegenover persbureau Reuters zelfs dat er niemand meer in het puin zou liggen. De vraag is hoe plausibel dat is. De regering geeft zelf aan dat veel dorpen moeilijk te bereiken zijn. Er worden sowieso vraagtekens gezet bij de snelheid van de reddingsoperatie. Bij de aardbeving in Nepal in 2015 duurde het bijvoorbeeld een week voor reddingsteams stopten met zoeken."

De noodhulp in Afghanistan kwam moeizaam op gang. Het epicentrum van de aardbeving bevindt zich in een afgelegen gebied met slechte wegen. Hevige regenval heeft de reddingsoperaties en de coördinatie verder bemoeilijkt. Veel Afghanen hebben nog helemaal geen hulp ontvangen. Volgens Afghaanse media zijn zeker 3000 huizen verwoest door de aardbeving. Mensen moesten zelf slachtoffers onder het puin vandaan halen. Ze hebben geen dak boven hun hoofd en slapen buiten. In deze video vertellen Afghaanse families over de schade:

Huizen verwoest en families verscheurd door aardbeving in Afghanistan - NOS

De Taliban zeggen dat er een groot tekort is aan medicijnen en medische voorzieningen. Ze vragen de internationale gemeenschap daarom dringend om hulp. Het tekort komt deels door de harde economische sancties die de Verenigde Staten en de Europese Unie tegen het land hebben ingesteld na de machtsovername van de Taliban in augustus vorig jaar. Toen hadden ook veel internationale hulpverleners zich uit het land teruggetrokken, omdat ze niet met het nieuwe regime willen samenwerken. Dekens en tenten Volgens de Verenigde Naties is tenminste 14 miljoen euro aan noodhulp nodig. Buurlanden als India en Pakistan hebben al hulp gestuurd in de vorm van dekens en tenten. Onder meer de Verenigde Staten, Japan en Duitsland hebben ook toegezegd het land te willen steunen. De communicatie met het Taliban-regime over internationale hulp verloopt echter stroef. Verschillende hulporganisaties zijn ter plaatse. Onder meer Cordaid, Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis bieden hulp aan de bevolking in de vorm van voedsel en tenten.