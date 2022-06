Regen deert Mollema niet: 'Ga vandaag voor dubbel op NK'

Regen of niet, de glimlach verdwijnt deze week niet meer van het gezicht van Bauke Mollema. Op zijn 35ste beleefde hij woensdag een primeur door een titel te pakken op een NK. Op de tijdrit nog wel. "Voor het eerst in mijn leven werd ik Nederlands kampioen, in welke categorie dan ook. Supermooie overwinning. Onverwachts ook. Of ik voor de dubbel ga vandaag? Ik ga het wel proberen."

En dat terwijl het alweer negen jaar geleden is dat hij voor het laatst actief was op een Nederlands kampioenschap wielrennen. "De laatste keer was in 2013 in Limburg, toen hadden we nog een Blanco-shirtje aan. Lang geleden. Waarom ik sindsdien niet meer reed? Omdat ik in de Tour vaak voor het klassement ging en daar een optimale voorbereiding voor wilde doen, met hoogtestages. En ik wilde geen risico's nemen."

Dit jaar zag hij wel een opening in zijn agenda. "Dit jaar ga ik in de Tour niet voor een klassement en ik vind het nog een leuk parcours ook, zo in het noorden hier op de VAM-berg. Ik vind het ook mooi dat het op een vrijdag is, dat komt wel goed uit. Dan kan ik nog een paar dagen thuis zijn hierna, voor ik naar de Tour ga."

Twaalf Jumbo's

Of hij echt kans maakt, weet hij niet. "Winnen is niet zo eenvoudig met twaalf Jumbo's aan de start en nog een aantal continental teams met veel renners. En sterke eenlingen met Taco van der Hoorn, Oscar Riesebeek, Niki Terpstra, nou noem maar op. Ik hoop ergens een goed moment te vinden. De benen zijn in elk geval goed."