Kaart met daarop 25.000 huizen in boerenprotestdorp Stroe is ‘misverstand’

De aankondiging van 25.000 nieuwe huizen in het Gelderse dorpje Stroe blijkt een misverstand. De huizen waren vastgelegd op een toekomstkaart van de Provincie Gelderland, maar die is na ophef vandaag direct weer ingetrokken.

Op de toekomstkaart werden plannen geopperd voor 'Stroe City', een plek vol nieuwe woonwijken waar nu veel agrarische bedrijven liggen. Het is de exacte plek waar woensdag tienduizenden boeren samenkwamen om te demonstreren tegen het stikstofbeleid.

De kaart was pijnlijk voor boeren en omwonenden in verband met de stikstofplannen. Werkzaamheden rondom nieuwbouwwoningen leiden immers ook tot stikstofuitstoot. De kaart veroorzaakte daarom vrijdagochtend grote onrust op sociale media, schrijft Omroep Gelderland.

Misverstand

Een woordvoerder van de provincie zegt tegen de regionale omroep dat het allemaal een misverstand is. "Wij zijn allerlei verschillende scenario's aan het ontwikkelen voor de uitdagingen die we de komende jaren in Gelderland verwachten. Daarbij kijken we onder meer naar landbouw, natuur, water, economie en ook naar wonen. Over die thema's hebben we losse kaartjes ontwikkeld, met daarin de mogelijkheden die er zijn."

Er komen dus zeker geen 25.000 woningen in Stroe, zegt de woordvoerder: "Absoluut niet. Op dit kaartje kijken we wat er mogelijk zou zijn als we alle andere aspecten buiten beschouwing laten."

Onder anderen Kamerleden Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Jaco Geurts (CDA) uitten hun boosheid vanochtend online. Geurts noemde de plannen "echt mesjogge". Ook lokale politici spraken zich uit nadat de "plannen" bekend werden. "Wat is het echte verhaal? Dit is niet te verkopen in het licht van de stikstofplannen!", aldus de Barneveldse VVD.

Onrust

De provincie vindt het "jammer" dat er onrust is ontstaan. "Dit hebben wij als provincie verkeerd aangepakt. We hebben niet goed gecommuniceerd wat we met de kaartjes bedoelden." De provincie heeft de kaartjes daarom per direct verwijderd van de website.