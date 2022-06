Lhbti'ers in het Oekraïense leger: 'Ik vecht voor het land, en om mezelf te mogen zijn'

Eigenlijk hadden dit weekend duizenden lhbti'ers in Kiev mee willen lopen in de Pride-mars, maar door de oorlog is de tiende editie van de Pride verplaatst naar Warschau. Veel Oekraïense lhbti'ers zijn met hun hoofd ergens anders: ze werken aan het front in het oosten of zuiden van het land. De NOS sprak met twee van hen.

"Iedereen in Oekraïne vecht mee, van wetenschappers tot kantoormensen. Het is een dwarsdoorsnede van de samenleving, dus het is logisch dat ook veel lhbti'ers aan het front staan. We beseffen allemaal dat we blij moeten zijn dat we in een vrij en onafhankelijk Oekraïne wonen en niet in Rusland, waar we zouden worden geminacht en onderdrukt. Daarom is de bereidheid om te vechten groot.

Het is niet eenvoudig om in het leger over je seksualiteit te vertellen, want er zijn militairen die lhbti'ers als 'ziek' beschouwen. Ik probeer daarom iemand eerst te peilen, voordat ik meer over mezelf vertel. Maar de meeste collega's zijn tolerant en doen aardig. Er is zelfs een ngo die lhbti'ers in het leger steunt.

Ik studeer sinds 2014 geneeskunde. Als arts-in-opleiding wist ik direct na de Russische invasie dat ik mijn hulp moest aanbieden. Het is mijn roeping om mensen te helpen. Ik red nu voortdurend levens van militairen die door kogelscherven of explosies gewond zijn geraakt. De vrouw van een van 'mijn' militairen noemde me laatst een beschermengel, dat was mooi.

Ik ben pas net uit de kast. Voor de oorlog leerde ik een man kennen tijdens de viering van Sinterklaas, dat bij ons op 19 december wordt gevierd. Hij bleek een groot geschenk, inmiddels is hij mijn vriend. Hij is in Kiev en wacht tot ik veilig terugkeer."