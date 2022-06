Rosmalen-sensatie Van Rijthoven treft Delbonis op Wimbledon

Tennisser Tim van Rijthoven is bij zijn debuut op Wimbledon gekoppeld aan de Argentijn Federico Delbonis (ATP-85). Van Rijthoven (ATP-105) kreeg na zijn verrassende toernooizege in Rosmalen een wildcard voor het grastoernooi in Londen. De 31-jarige Delbonis kwam in zes pogingen nog nooit voorbij de eerste ronde op Wimbledon. Een plek in de vierde ronde op Roland Garros vorig jaar is zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi. Twee weken geleden ontving Van Rijthoven zijn wildcard, hij reageerde toen zo:

Van Rijthoven kan zeldzame wildcard Wimbledon amper geloven: 'Onwerkelijk' - NOS

Botic van de Zandschulp, als 22ste geplaatst in Londen, neemt het op tegen Feliciano López (ATP-214). Eerder deze week boog de 40-jarige Spanjaard nog voor Tallon Griekspoor op het grastoernooi van Mallorca. Diezelfde Griekspoor (ATP-53) treft in de eerste ronde op Wimbledon Fabio Fognini (ATP-62). De twee stonden eerder dit jaar op de Australian Open ook al tegenover elkaar in de eerste ronde. Griekspoor won toen in drie sets (6-1, 6-4, 6-4) van de Italiaan. Rus tegen qualifier, rentree Serena Williams In het vrouwentoernooi werd Arantxa Rus (WTA- 86) gekoppeld aan de Amerikaanse qualifier Catherine Harrison, de nummer 264 van de wereldranglijst. Het is de zesde keer dat Rus mee mag doen aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Alleen in 2012 wist ze de eerste ronde te overleven. Ze strandde toen in de derde ronde.