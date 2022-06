Huisartsen vinden zorg onvoldoende voorbereid op nieuwe coronagolf

Huisartsen vinden dat het kabinet te weinig doet om de zorg klaar te maken voor een nieuwe coronagolf. Dat schrijven meerdere brancheverenigingen in een brief aan zorgminister Kuipers.

Kuipers presenteerde vorige week zijn langetermijnvisie rond het coronavirus. "In de plannen missen wij urgentie bij het ministerie om regie te voeren", schrijven de verenigingen in de brief. Ook het grootste deel van de Tweede Kamer had veel kritiek op het plan van de minister.

De huisartsen wijzen erop dat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt en dat er in het najaar een nieuwe golf wordt verwacht. Dat heeft effect op de zorgdruk in de ziekenhuizen. De verenigingen zijn bang dat er in dat geval meer zorg op het bordje van huisartsen terechtkomt. Bij de vorige coronagolven was dat ook het geval.

"Huisartsen en hun medewerkers lopen al een tijd op hun tenen, het ziekteverzuim is nog altijd hoog. Desondanks wordt er veel van hen verwacht", zeggen onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Daarom moeten er volgens de huisartsen keuzes gemaakt worden welke werkzaamheden er vervallen bij een nieuwe golf. De verenigingen vragen de overheid om daar helder over te communiceren. "Want alles in de lucht houden tijdens hoge besmettingsgolven gaat simpelweg niet."

Te weinig geld

Plannen om thuis patiënten te monitoren moeten concreter, stellen de verenigingen verder. Ideeën van expertgroepen, die de minister presenteerde als oplossingen bij een nieuwe golf, zijn volgens de huisartsen "niet bewezen effectief". De focus zou in de langetermijnaanpak moeten liggen op oplossingen die wel aantoonbaar werken.

De verenigingen zeggen ook dat er meer geld nodig is, mocht er een nieuwe besmettingsgolf in het land uitbreken. Het huidige budget voor de reguliere zorg zou niet toereikend zijn om een nieuwe opleving van het virus het hoofd te bieden.