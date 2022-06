Economie harder gegroeid dan gedacht: recordwinsten voor bedrijven

De Nederlandse economie is toch gegroeid in de eerste drie maanden van dit jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende in eerste instantie dat de omvang van de economie gelijk was gebleven aan het vierde kwartaal van 2021. Maar in een tweede, nauwkeurigere berekening komt het CBS nu uit op een groei van 0,4 procent.

Dat de groei zo sterk is bijgesteld, komt deels doordat het CBS inmiddels over meer cijfers beschikt. Daaruit blijkt dat de groei van de consumptie hoger is dan eerder gedacht. "Meer Nederlanders zijn tijdens de krokusvakantie op vakantie gegaan naar het buitenland", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Ook heeft de overheid minder beknibbeld op de uitgaven dan aanvankelijk gedacht.

Daarnaast heeft het CBS op een andere manier seizoenseffecten in de cijfers verwerkt. De groei in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar kwam daardoor lager uit en de groei in het eerste kwartaal van dit jaar werd zo juist hoger.

Recordwinst

Ook het bedrijfsleven profiteerde in de eerste drie maanden van de groei van de economie. De winsten van bedrijven bereikten recordhoogten. Bij elkaar maakten ze 81,5 miljard euro winst. Dat is 13,7 miljard euro meer dan een jaar eerder. In 2021 werden bedrijven daarbij voor een deel geholpen door de coronasteun van de Nederlandse overheid. Die steun speelde in het eerste kwartaal van dit jaar een veel kleinere rol.

De winst nam vooral toe bij delfstoffenwinning, de olie-industrie, energiebedrijven, groothandel, horeca, reisbureaus en de luchtvaart. Doordat de bedrijven meer winst maakten, betaalden ze ook meer winstbelasting. Mede daardoor kreeg de overheid in de eerste drie maanden van het jaar meer geld binnen dan eruit ging. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis.

R-woord

Over het algemeen staat de Nederlandse economie er goed voor, zegt Peter Hein van Mulligen. Rabobank-economen waarschuwden voor een recessie. "Het r-woord valt veel, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de productie van industrie dan gaat het daarmee nog steeds heel goed. De arbeidsmarkt draait als een dolle en de consumptie zat in april nog in de plus, al zijn dat wel cijfers waarbij je vergelijkt met de zware lockdownperiode van vorig jaar."

ING meldde vanochtend dat het erop lijkt dat consumenten in juni voorzichtiger waren met het doen van uitgaven. De pintransacties die de bank registreert, liepen namelijk terug ten opzichte van een maand eerder.