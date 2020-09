Wekdienst 6/9: Grand Prix van Italíë • Turkse legeroefening bij Cyprus

Af en toe schijnt de zon, maar er vallen ook enkele buien, de meeste in het noorden van het land. Er waait een matige westelijke wind en het wordt vanmiddag ongeveer 17 graden. Na het weekend blijft het een paar dagen droog en is het met maxima van 20 graden iets warmer.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanmiddag wordt de Grand Prix van Italië gereden. Lewis Hamilton staat op pole position, Max Verstappen start als vijfde.

Turkije houdt een legeroefening bij Cyprus, met de naam Mediterrane storm. De oefening komt te midden van oplopende spanningen met Griekenland en Cyprus over gasvelden in de Middellandse Zee.

Het VOC-schip bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam gaat voor onderhoud vijf maanden het dok in. De replica heeft groot onderhoud nodig om te zorgen dat het schip niet vol water loopt.

In de 9e etappe van de Tour de France rijden de renners van Pau naar Laruns over 154 kilometer. De bergetappe start rond 13.00 uur.

Wat heb je gemist?

In de staat New York in de VS wordt de dood van een zwarte man in maart onderzocht. De openbaar aanklager stelt een zogeheten grand jury in die moet bepalen of er genoeg bewijs is om tot vervolging over te gaan van een groep agenten.

Daniel Prude liep naakt en verward over straat. Toen hij begon te spugen werd hij aangehouden door agenten, die een zak over zijn hoofd trokken en hem minutenlang tegen de grond drukten. Afgelopen week werden beelden naar buiten gebracht van bodycams van de betrokken agenten. Dat leidde tot meerdere dagen van protest in Rochester, waar het incident plaatsvond.

Ander nieuws uit de nacht:

Kampeerders Californië met helikopters geëvacueerd vanwege bosbrand: In Californië zijn campinggasten van de buitenwereld afgesloten door een bosbrand. De enige toegangsweg is door de brand niet bereikbaar. Er is een grote operatie gaande van de National Guard om mensen met helikopters in veiligheid te brengen.

Opnieuw massaal protest in Jeruzalem tegen premier Netanyahu: De demonstranten vinden dat hij de coronacrisis verkeerd aanpakt. Daarnaast is Netanyahu verwikkeld in meerdere corruptiezaken. Twee agenten raakten gewond bij de demonstratie, dertien mensen werden opgepakt.

Reddingswerkers in Beiroet: geen teken van leven meer onder puin: Donderdag kregen de Libanezen een sprankje hoop toen een reddingsteam de ademhaling en hartslag van een mogelijke overlevende van de explosie waarnam. Maar zaterdagavond was die hoop vervlogen.

En dan nog even dit:

Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen bestaat 40 jaar. Dat had flink gevierd moeten worden, maar het festival werd afgelast. Dat dacht iedereen tenminste. Om 21.30 uur zaterdagavond vond er onverwacht toch een grote show plaats, met drones en vuurwerk.